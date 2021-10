SWR Aktuell Info-Date am Mittag: Spahn weiter für Ende der Corona-Notlage; Gewaltvorwurf gegen Polizisten in Pforzheim

per Mail teilen

Auch in der vierten Welle der Corona-Pandemie streiten Politiker über die Einschätzung der Lage und die notwendigen Maßnahmen. Gesundheitsminister Jens Spahn ist weiterhin dafür, die „epidemische Lage nationaler Tragweite“ bald zu beenden - auch wenn Infektionszahlen und Inzidenzen gerade sehr schnell steigen.

In Pforzheim soll ein Polizist auf dem Hals eines Mannes gekniet und ihn dabei geschlagen haben. Später, so der Vorwurf, hätte mehrere Beamte den 25-Jährigen fixiert, dabei sei er weiter geschlagen worden. Als Grund nennt die Polizei, der Mann habe die Beamten angegriffen. Ein unabhängiger Sachverständiger soll laut Polizei den Fall jetzt prüfen.