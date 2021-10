Sven Giegold (Grüne) zu Sondierungen mit FDP: Keine unüberbrückbaren Hürden

Jetzt geht es richtig los mit den Sondierungen. Am heutigen Freitag findet das zweite Treffen der Grünen mit der FDP statt. Am Sonntag spricht die SPD mit der FDP und den Grünen. Ebenso sondiert die Union mit der FDP und am Dienstag mit den Grünen. Das Ziel ist klar: Es soll ausgelotet werden, ob in Deutschland in den kommenden vier Jahren eher eine Ampel- oder eine Jamaika-Koalition regieren wird. Mit im Sondierungs-Team der Grünen ist Sven Giegold, Abgeordneter im Europa-Parlament. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagte er, die FDP wolle ganz besonders über Marktmechanismen arbeiten. "Dieses Ziel teilen wir. Jetzt geht es darum, wie wir den Rahmen für diesen Markt setzen - damit er auch wirklich die Wirkung zeigt, um Ökologie und Klimaschutz in einer effizienten Weise zu verankern. Ich glaube, dass das nicht unüberbrückbar ist", so Giegold in SWR Aktuell.