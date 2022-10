SUV-Stau vor Schulen: Verkehrsminister fordert Verzicht

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat ein neues Programm gestartet mit dem Ziel, dass Kinder selbständig zur Schule kommen. Unter dem Titel "Movers" will es vor allem an Grundschulen dafür sorgen, dass Kinder nicht mit dem Auto, sondern selbständig, zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zum Unterricht kommen sollen. Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) und ihr Kabinetts- und Parteikollege Verkehrsminister Winfried Hermann werben dafür. Das Programm fördert zum Beispiel Service-Punkte für kleinere Reparaturen an Fahrrädern, die die Schulen einrichten können. Verkehrsminister Hermann hat in SWR Aktuell gesagt, wichtigste Voraussetzung seien sichere Wege - hier seien auch Schulen in der Pflicht. Nicht jede Schule kümmere sich um ein Verkehrswegekonzept. Gefragt seien aber auch die Eltern, aufs Auto zu verzichten, um ihre Kinder zu mündigen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern zu erziehen und nicht zu "transportierten Wesen, die nicht mehr selbst aktiv sind".