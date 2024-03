Super Tuesday in den USA: Was spricht noch für Nikki Haley?

per Mail teilen

In den USA wird im November der Präsident neu gewählt. Schon heute ist aber ein ganz entscheidender Tag im Vorwahlkampf bei Demokraten und Republikanern. Am Super Tuesday wird in vielen Bundesstaaten über die Präsidentschaftskandidaten abgestimmt. Donald Trump von den Republikanern hat schon einige Staaten für sich entschieden. Seine parteinterne Gegnerin Nikki Haley hinkt weit hinterher. Wird Haley nach diesem Super Tuesday als Präsidentschaftskandidatin Geschichte sein?

" Am Ende wird ihr das Geld ausgehen ", sagte Politikwissenschaftler und USA-Experte Josef Braml im SWR. Die Finanzierer würden sich wahrscheinlich auf die Seite von Trump schlagen.

Welchen Einfluss das Urteil des Supreme Courts hat, dass Trump an den Vorwahlen doch teilnehmen darf und was es für den Päsidentschaftswahlkampf bedeutet, wenn Trump haushoch gewinnt, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Josef Braml.