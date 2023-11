Sucht- und Drogenbeauftragter warnt vor Glücksspielsucht

In Deutschland nehmen rund 30 Prozent der Menschen an Glücksspielen teil. Das sind deutlich weniger als noch vor 15 Jahren, dennoch sollten die Gefahren des Glücksspiels nicht unterschätzt werden, findet der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Burkhard Blienert. Er hat in dieser Woche die neuesten Daten und Fakten zu dem Thema veröffentlicht. Demnach seien 1,3 Millionen Deutsche glücksspielsüchtig. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler, erklärt Blienert welche fatalen Auswirkungen bei einer Glücksspiel-Sucht auftreten können und warum auch Gaming Apps in dieser Hinsicht Gefahren bergen.