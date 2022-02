Sucht-Expertin: Alkoholwerbung in Stadien und auf Trikots konsequent verbieten!

Jugendliche in Deutschland dürfen ab 14 im Beisein einer sorgeberechtigten Person Alkohol trinken - also Bier, Wein oder Sekt. Dagegen will jetzt der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), vorgehen. Eine sehr gute Idee, meint Christine Kreider von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel sagte sie, Alkohol sei nun mal ein Zellgift, für dessen schädliche Wirkung Kinder und Jugendliche besonders anfällig seien. "Altersgrenzen für den Verkauf halte ich für äußerst wichtig", sagte Kreider. Aber auch über den Preis könne man Wirkung erzielen: "Alkohol ist in Deutschland vergleichsweise viel zu günstig", so Kreider. Sie hält es auch für ein Unding, dass Alkohol bei uns "24/7, 365 Tage im Jahr verfügbar ist". Die Wahrnehmung im öffentlichen Raum sei ebenfalls viel zu hoch - das sollte begrenzt werden, forderte Kreider. "Werbung und Sponsoring müssen konsequent verboten werden, grade die Werbung in Stadien oder auf Trikots ist durch nichts zu begründen", so die Suchtexpertin. Zusammen mit eigenem Vorbildverhalten der Erwachsenen könnten diese Regelungen zum Ziel führen.