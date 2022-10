Subventionen - Milliarden gegen Klimaschutz?

Bis 2023 will die Bundesregierung 54 Milliarden Euro für den Klimaschutz ausgeben, so steht es im Klimapaket. Gleichzeitig gibt der Bund sehr viel Geld gegen den Klimaschutz aus. Den letzten Berechnungen des Umweltbundesamtes zu Folge sind es 57 Milliarden Euro gewesen – in einem Jahr (2012). Diese 57 Milliarden gelten als „umweltschädliche Subventionen“. Werner & Tobi diskutieren: Wie kann das sein & was steckt dahinter? Wieso besteuern wir z.B. das Kerosin im Flugverkehr bis heute nicht, erhöhen aber dafür die Luftverkehrssteuer? Wieso wird Diesel geringer besteuert als Benzin? Ist die Pendlerpauschale in ihrer jetzigen Form gerecht? Was machen Subventionen mit der Wirtschaft? Wäre die Energiewende heute schon weiter, wenn wir nicht fossile Energien so lange subventioniert hätten? Und zahlt am Ende der Steuerzahler die Rechnung?

