Stuttgarter Student mit sozialer Ader

Seit fast zwei Jahren verlangt uns die Corona-Pandemie nun schon so einiges ab. Dabei gehören junge Menschen zu jenen, die besonders unter den Kontaktbeschränkungen leiden, wenn Vereine und Clubs geschlossen sind und selbst Treffen mit Freunden schwierig bis unmöglich werden. Einer, der sich bislang nicht hat unterkriegen lassen, ist Marius Lichtl. In unserer Serie „ich krieg‘ die Krise, aber nicht nur“ erzählt der Luft- und Raumfahrt-Student, warum er sich in der Corona-Zeit ganz besonders in der Studierendenvertretung und der Obdachlosenhilfe engagiert, weshalb Lichtl kürzlich mit der Ehrenplakette der Stadt Stuttgart ausgezeichnet wurde.