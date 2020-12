Brandenburgs Kliniken sind überlastet. Die Landesregierung überlegt, andere Bundesländer um Hilfe bei der Patientenversorgung zu bitten. Und gestern hatte eine Meldung für Aufsehen gesorgt, dass am Klinikum Oberlausitzer Bergland in Sachsen schon mehrfach Triage-Entscheidungen bei Covid-19 getroffen werden mussten - also Entscheidungen über Leben und Tod - auch wenn das Klinikum diese Darstellungsweise zurückgewiesen hat. In Stuttgart ist die Situation zwar ernst, aber noch nicht so dramatisch, dass Ärzte Triage machen müssten, hat

Ewald Hommel vom Stuttgarter Marienhospital SWR Aktuell gesagt. Der Vize-Vorsitzende der Stuttgarter Ärzteschaft: "Wir haben hier im Süden noch genügend Betten und Beatmungsgeräte. Was wir nicht genügend haben, ist Personal - das muss man klar sagen." Nach der ersten Pandemiewelle im Frühjahr habe es die Politik versäumt, den Beruf attraktiver zu machen. "Verbesserte Arbeitsbedingungen und verbesserte Bezahlung fand bisher nicht statt." Wie Hommel und sein Klinikum durch die anstrengenden nächsten Wochen kommen wollen, hat er SWR-Moderator Andreas Böhnisch geschildert.