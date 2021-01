Angesichts steigender Zahlen an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus schlägt der medizinische Vorstand des Klinikums Stuttgart Alarm. Jan Steffen Jürgensen bestätigte im SWR, dass sich die Zahl der Erkrankten in Stuttgart in der vergangenen Woche verdoppelt habe. Jürgensen warnt angesichts dieser Entwicklung, die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens zu überschätzen. Die Masse und Wucht einer zweiten Ausbreitung könnten auch die bestausgestatteten Kliniken nicht abfangen: "Wenn es exponentiell sich entwickelt, dann werden wir nicht die vier Prozent, die kritisch krank werden, retten können Klinik-Vorstand Jürgensen mahnt deshalb, Abstandregeln, Maskenpflicht und Hygiene einzuhalten und vermeidbare Risiken zu meiden: "30 bis 40 Prozent der aktiven Fälle sind Urlaubsrückkehrer. Das werden wir, wenn das so anhält, nur mit großen Kräften und möglicherweise gar nicht vollständig eindämmen können."