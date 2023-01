Stuttgarter Campingmesse CMT: Caravans und Wohnmobile weiter hoch im Kurs

Derzeit findet in Stuttgart wieder die Campingmesse CMT statt. Sie ist die größte Campingmesse in Süddeutschland und die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit.

Es dürfte also voll werden rund um das Messegelände, schließlich boomt die Branche. Vor allem während der Corona-Pandemie sind die Verkaufszahlen für Caravans, Wohnmobile und Camper durch die Decke gegangen. Dass die Zahlen jetzt erstmals wieder leicht rückläufig seien, hänge mit den Lieferschwierigkeiten in der Pandemie zusammen, meint die Reisejournalistin Petra Lupp im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. "Die Auftragsbücher der Hersteller sind nach wie vor voll. Ich kriege das ganz arg mit, dass viele sich jetzt freuen auf das Wohnmobil, das sie vor einem Jahr bereits bestellt haben", so Lupp.

Neu im Trend: Camping-Fahrzeuge mit Homeoffice-Qualitäten

Was die Trends angeht, bestehe derzeit großes Interesse an Fahrzeugen, die neben Komfort auch technisch gut ausgestattet seien, quasi als Homeoffice-Zentrale. "Das ist etwas, was ich seit über 10 Jahren mache. Unser Wohnmobil heißt deshalb auch Büromobil. Das heißt mit dem Laptop, möglicherweise auch Drucker oder ähnliches - alles dabei." Schließlich sei das Internet im europäischen Ausland in der Regel sehr gut empfangbar, während es in Deutschland nicht immer so stabil zu haben sei.

Toller Camper schön und gut, aber wo kann man noch in Ruhe hinfahren?

Mit einem gut ausgestatteten Camper oder Caravan lässt es sich also prima reisen - nur wohin, schließlich sorgt der Camping-Boom doch auch für volle Stellplätze und massenhafte Wildcamper?! Dem widerspricht Lupp zumindest in Teilen: "Die Hotspots sind belegt. Das war aber vorher auch schon so, dennoch gibt es immer noch Ecken - ob in Deutschland oder in Europa - wo man ganz in Ruhe mit seinem Wohnmobil stehen kann und das auch völlig legal." Welchen Tipp die Reisejournalistin in diesem Zusammenhang hat, hören Sie im Audio.