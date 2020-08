In der Nacht vom 20. zum 21. Juni dieses Jahres taten sich ohne Vorwarnung hunderte junge Menschen zusammen und griffen die Polizei an, plünderten Geschäfte und zerstörten Auslagen. Viele Polizisten wurden verletzt. Auslöser der Krawalle war eine Kontrolle wegen eines Drogendelikts. Vier Wochen später passierte Ähnliches in Frankfurt. Wer gerät warum so außer sich? Dieser Frage gehen Sophie Rebmann und Utku Pazarkaya nach. Redaktion von Peter Beck