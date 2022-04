Sturm in BW und RLP: Warnung vor Orkanböen in den Mittelgebirgen

Am heutigen Donnerstag wird das Wetter turbulent in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Schuld daran ist das Sturmtief "Nasim", das von der Nordsee nach Südschweden zieht. Der Südwesten müsse sich auf kräftige Sturmböen einstellen, sagt SWR-Wetterexpertin Lea Spindler. Im Rheinland sei ab 14:00 Uhr mit dem heftigsten Wind zu rechnen. Anschließend würden die Kaltfront und der Sturm weiter Richtung Pfalz ziehen und am späteren Abend auch das südliche Baden-Württemberg erreichen.

Die Mittelgebirge seien am stärksten betroffen, ergänzt die SWR-Wetterexpertin: Im Schwarzwald sowie in der Eifel und im Hunsrück müsse man sich auf stärkere Orkanböen einstellen. "Mit Windstärke 11 muss man rechnen." Hinzu kämen kräftige Schauer.

Ob am Wochenende mit etwas Frühling zu rechnen ist, sagt unsere Wetterexpertin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.