Die Corona-Krise beeinträchtigt auch zum Start des Sommersemesters den Lehrbetrieb an den Hochschulen. Es muss wieder viel improvisiert werden. Für die FernUniversität Hagen ist der Studienalltag unter Pandemie-Bedingungen gut beherrschbar. Die technischen Voraussetzungen seien auf allen Ebenen vorhanden, sagt Sandra Hofhues, Professorin für Mediendidaktik im Institut für Bildungswissenschaften. Lernumgebungen seien komplett digital umgesetzt. Studierende vereinbarten online die Sprechstundentermine. Außerdem werde umfangreicher technischer Support zur Verfügung gestellt. "Da ist die FernUniversität Hagen etwas erfahrener in dieser Angelegenheit." Die klassischen Hochschulen hätten in den vergangenen Jahren nur sehr zögerlich in die digitale Infrastruktur investiert. Welche Empfehlungen die Professorin den anderen Unis gibt, um die richtigen Schlussfolgerungen aus der Corona-Pandemie zu ziehen, sagt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun.