Studie zur Diversität in den Medien: "Reporterinnen, Moderatorinnen und Journalistinnen tauchen sehr viel häufiger auf"

Das Frauenbild in den deutschen Medien verändert sich - Frauen werden sichtbarer. Das ist das Ergebnis der Studie "Sichtbarkeit und Vielfalt: Fortschrittsstudie zur audiovisuellen Diversität" der Universität Rostock.

Die Autorin Prof. Dr. Elizabeth Prommer vom Institut für Medienforschung freut sich darüber, dass im Bereich der Fernsehfilm-Produktionen die Rollen fast zur Hälfte mit Frauen besetzt würden. Auch in den Bereichen Moderatorinnen und Moderatoren, Reporterinnen und Reporter sowie Journalistinnen und Journalisten sei das Geschlechterverhältnis beinahe ausgeglichen.

Expertinnen würden dagegen immer noch seltener interviewt als ihre männlichen Kollegen. "Da haben wir nur ein Viertel, wo Frauen als Expertinnen befragt werden." Das betreffe auch Bereiche, in denen genug Expertise von Frauen vorhanden sei.

Welche weiteren Ergebnisse der Studie vorliegen, hören Sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart.

Bei der Untersuchung handelt es sich um die zweite Studie dieser Art. Vor vier Jahren waren im Auftrag der Schauspielerin Maria Furtwängler weibliche und männliche Geschlechterdarstellungen im deutschen Fernsehen und Kino untersucht worden.