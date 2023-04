Studie zu Wohnen im Alter: Wir wissen zu wenig über unsere Wohnviertel

per Mail teilen

Die Bevölkerung altert und große Jahrgänge gehen derzeit Jahr für Jahr in Ruhestand. Sehr viele haben gut verdient und freuen sich auf die Rente - da wirkt die Beschäftigung mit dem Thema altersgerechtes Wohnen nicht sehr einladend. Fast drei Millionen Seniorenhaushalte brauchen eigentlich eine altersgerechte Wohnung - vorhanden sind aber nur rund 600.000 Wohneinheiten. Das hat das hannoversche Pestel-Institut in einer Studie herausgefunden, die zusammen mit dem Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel gemacht worden ist. Außerdem ist herausgekommen: Wer nicht zwischen 60 und 70 Jahren seine Wohnsituation anpasst, wird das voraussichtlich erst tun, wenn es anders nicht mehr geht. Warum der Schlüssel für die Lösung dieser Probleme laut der Studie in mehr Kenntnissen der einzelnen Wohnviertel liegt, das ist Thema im Gespräch von SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg mit Matthias Günther vom Pestel-Institut.