Studie: Viele Jugendliche würden im Kampf gegen Klimawandel Atomkraftwerke länger laufen lassen

Junge Menschen in Europa fühlen sich stärker durch den Klimawandel bedroht als durch den Ukrainekrieg oder die Corona-Pandemie. Das ist das Ergebnis einer Studie der TUI-Stiftung. Deshalb seien junge Erwachsene in manchen Bereich bereit, teure Preise zu akzeptieren, sagt der Politikwissenschaftler Markus Spittler, der an der Studie mitgearbeitet hat. "Sie sind nicht bereit, hohe Preise bei Dienstleistungen oder bei Lebensmitteln zu akzeptieren, die sie jeden Tag brauchen." Bei Luxusgütern könnten die Preise dagegen steigen, so Spittler. Dazu gehörten zum Beispiel Fliegen und Autofahren. Die Jugendlichen seien dazu bereit, beides zu reduzieren. Ein weiteres Ergebnis der Studie: 42 Prozent der Befragten könnten sich vorstellen, Atomkraftwerke für die Bekämpfung des Klimawandels länger laufen zu lassen.

Welche weiteren positiven Aspekte Spittler der Studie entnimmt, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.