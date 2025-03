Studie: Kinder noch nie so viel gesessen wie heute

So entsteht die KIT-Studie

Für die sogenannte MoMo-Studie wurden zwischen Mitte 2023 und Ende vergangenen Jahres rund 4.500 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17 Jahren an 200 Orten in ganz Deutschland untersucht. MoMo steht für Motorik-Modul und untersucht seit 2003 die motorische Leistungsfähigkeit, das Bewegungsverhalten und die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland.

Forscher führen für die Studie Tests durch und lassen Fragebögen ausfüllen. Die Teilnehmenden werden beispielsweise in Sporthallen untersucht und müssen Kraft-, Ausdauer- und Gleichgewichtstests absolvieren.