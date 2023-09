Studie: Immer mehr junge Familien und Berufseinsteiger zieht es aus der Stadt aufs Land

Lange Zeit zogen mehr Menschen vom Land in die Städte – dieser Trend hat sich jetzt umgekehrt. Damit beschäftigt sich die Studie „Neu im Dorf“ des Berlin Instituts und der Wüstenrot Stiftung. Frederick Sixtus vom Berlin-Institut erklärt die Gründe in SWR Aktuell: "Es sind vor allem zwei Gruppen, die aufs Land ziehen. Das sind zum einen junge Familien, die mit ihren Kindern dem Trubel der Großstadt entfliehen und sich nach mehr Platz auf dem Land sehnen. Zum anderen ziehen heute auch mehr Berufseinsteiger in ländliche Regionen." Den Grund dafür sieht Frederick Sixtus in den Möglichkeiten, im Homeoffice zu arbeiten. Denn auch auf dem Land fände sich inzwischen oft ein ausreichend schneller Internetanschluss. Wie diese Zuzügler die bestehenden Dorfgemeinschaften bereichern und welche Probleme dabei zu meistern sind, darüber spricht Frederick Sixtus mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies.