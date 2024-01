Studie: Der deutsche Pass beschleunigt Integration

In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern erhalten künftig automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn ein Elternteil rechtmäßig seit mehr als fünf Jahren in der Bundesrepublik lebt. Was die deutsche Staatsbürgerschaft für den schulischen Erfolg von Kindern mit Migrationshintergrund bedeutet, hat Christina Gathmann vom Luxembourg Institute of Socio-Economic Research untersucht. In SWR Aktuell berichtet sie über die Ergebnisse: "Diese Kinder gehen häufiger auf ein Gymnasium und zum anderen müssen sie weniger häufig eine Klasse wiederholen. Und wir sehen auch positive Effekte auf Schulnoten, wie Mathematik." Die Gründe dafür sieht die Wissenschaftlerin in einem geänderten Verhalten der Eltern. "Wir sehen, dass die Eltern bessere Karrieren anstreben, wenn sich die Kinder einbürgern können und auch von ihren Kindern dann mehr erwarten und erhoffen." Fazit: Der Pass beschleunige das Bemühen um Integration. "Er ist ein Katalysator für Integration", betont Christina Gathmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.