Studie: Das wissen junge Menschen über die NS-Zeit

Vor ein paar Wochen hatten wir den offiziellen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Jedes Jahr merken wir, dass die Zeitzeugen der NS-Verbrechen bei solchen Veranstaltungen immer älter und auch immer weniger werden. Wie das Gedenken auch in Zukunft sichergestellt werden kann, fragt die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ). Sie hat sich in ihrer neusten Studie damit auseinandergesetzt, wie junge Menschen sich an die NS-Zeit erinnern. Michael Papendick von der Universität Bielefeld hat die Studie begleitet. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem erklärt er, welchen Stellenwert die Erinnerung an die NS-Geschichte für junge Menschen hat und warum es wichtig ist, dass sie etwas darüber wissen.