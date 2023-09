Studentenwohnen: Frankfurt am teuersten, Hotel Mama am günstigsten

per Mail teilen

Wohnen wird immer teurer und das trifft die am härtesten, die wenig verdienen – so wie Studierende. Eine Wohnung oder ein WG-Zimmer sind in beliebten Unistädten geradezu ein Luxus, Wohnheimzimmer sind kaum zu bekommen. Für viele Studierende heißt die Lösung, weiter zu Hause zu wohnen. Doch nicht alle wollen oder können das. Wo das Wohnen auch für Bafög-Bezieher noch erschwinglich ist und ob es Aussicht auf Besserung gibt, erklärt Michael Voigtländer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun. Der Immobilienexperte vom Institut der Deutschen Wirtschaft ist Autor des neuen MLP-Studentenwohnreports.