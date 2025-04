Stromausfall in Spanien und Portugal: Diese Lehren müssen gezogen werden

per Mail teilen

Nach dem massiven Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel ist die Stromversorgung in Spanien zu 99,16 Prozent wiederhergestellt , das hat der spanische Netzbetreiber Red Eléctrica mitgeteilt. Durch den Stromausfall wurden gestern Spanien und Portugal so gut wie lahmgelegt. Vom Flugbetrieb über den Nahverkehr bis hin zur Telekommunikation und dem Geldabheben: in allen Bereichen des Lebens waren die Folgen zu spüren.

Warum so etwas passieren kann und welche Lehren man ziehen muss, erklärt Herbert Saurugg im Interview bei SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. Saurugg ist internationaler Blackout- und Krisenvorsorgeexperte und Präsident einer gemeinnützigen Organisation in Österreich, der Gesellschaft für Krisenvorsorge.