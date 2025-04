Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel: "Viele Menschen haben Angst"

In Spanien, Portugal und im Südwesten Frankreichs steht wegen eines flächendeckenden Stromausfalls das öffentliche Leben still. Was macht das mit den Menschen dort? "Viele Menschen haben Angst. Man muss sich vorstellen, U-Bahnen haben in Schächten angehalten. Wir sehen Bilder von Menschen, die mit dem Licht von ihren Handys versuchen, von dort zur nächsten Station zu gelangen" - so schildert ARD-Korrespondent Sebastian Kisters die Lage im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Zelt.

Hören Sie im Audio, welche aktuellen Informationen Kisters zur möglichen Ursache des Stromausfalls hat, nachdem es zunächst Spekulationen über einen Cyber-Angriff gab.