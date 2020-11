Fünf Jahre ist es her, dass islamistische Terroristen in Paris 130 Menschen getötet und fast 700 verletzt haben. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hält die Terrorgefahr auch in Deutschland und Baden-Württemberg weiterhin für hoch. Im SWR sagte er: „Wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir in Deutschland oder Baden-Württemberg eine Insel der Glückseligen seien.“ Die Bedrohungslage sei genauso hoch wie in Frankreich und in Österreich. Seine Erinnerungen an den Anschlagstag in Frankreich vor fünf Jahren beschreibt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Asrid Meisoll.