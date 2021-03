Vor dem nächsten Beratungen von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie gibt es heftige Diskussionen um den richtigen Umgang mit dem Thema Urlaub: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist fast grundsätzlich dagegen, viele Länder mit SPD-Regierung sind zwar für Urlaub, aber nur im eigenen Land und Mallorca hat wenig Fans in der Politik. Baden-Württemberg hat sowieso noch keine Ferien und damit Unterricht weiter möglich und möglichst sicher bleibt, gilt dort ab heute auch in der Grundschule Maskenpflicht. Rheinland-Pfalz hingegen lockert die Regeln mit Blick auf Ostern und erlaubt Außengastronomie unter strengen Bedingungen und der SWR will mit Ihnen heute #besserRadfahren – ein Sicherheitstraining für Elektro-Fahrräder steht auf dem Stundenplan.