Die Debatte über verkaufsoffene Sonntage kehrt regelmäßig wieder. Nach den monatelangen Geschäftsschließungen in der Corona-Pandemie plädiert der Einzelhandelsverband HDE dafür, den notwendigen Anlass für verkaufsoffene Sonntage zu lockern. Die Gewerkschaft ver.di in Rheinland-Pfalz will notfalls dagegen klagen.

Eva Gancarz, Expertin für Handel und Digitalisierung sowie Leiterin der Beratungsfirma cima.digital, befürwortet vier bis sechs verkaufsoffene Sonntage im Jahr. Mehr sei nicht sinnvoll. Ansonsten gehe die Exklusivität verloren.

Sie empfiehlt allerdings, dass eine anlasslose Sonntagsöffnung der Geschäfte in den Innenstädten möglich ist. Außerdem sollte das Shopping auch an den Sonntagen in der Adventszeit generell erlaubt werden. "Ein verkaufsoffener Sonntag ist ein Imagegewinn für eine Stadt." Die Kundenfrequenz in den Innenstädten könne durch am Sonntag geöffnete Geschäfte erhöht und die Einzelhändler besser positioniert werden. Online-Shopping vor allem am Sonntag und Montag Noch haben die Geschäfte in den Fußgängerzonen, Stadtteilen und Einkaufszentren im Wettbewerb um Kundinnen und Kunden die Nase vorn. Auf den stationären Handel entfalle der Löwenanteil, der Umsatz im Online-Handel mache nur etwa 15 Prozent am Gesamtvolumen aus. Allerdings spiele der Sonntag und auch der Montag eine immer größere Rolle für den E-Commerce-Bereich. "Wenn wir uns die Uhrzeiten anschauen, sind die Abendstunden zwischen 18:00 und 23:00 Uhr die wichtigsten." Internet-Auftritt für Inhaber kleiner Geschäfte notwendig Als Konsequenz aus der zunehmenden Bedeutung des Internet-Shoppings empfiehlt die Handels- und Digitalisierungs-Expertin, dass auch Inhaber kleiner Geschäfte online präsent sind. Nur durch ein Web-Angebot könnten sie sicherstellen, "auch offline weiter Frequenz und Umsatz zu generieren."