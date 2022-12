Streikwelle in Großbritannien "Die Menschen sind resigniert"

per Mail teilen

In Großbritannien wird gestreikt. Vor allem im Gesundheitswesen, aber bei der Müllabfuhr und beim Zoll sind die Beschäftigten im Ausstand. Und das alles kurz vor Weihnachten. Der Politikwissenschaftler Anthony Glees von der Buckingham University verspürt angesichts realer Einkommensverluste und hoher Inflation eine Stimmung der Resignation unter seinen Landsleuten. Allerdings würden Umfragen zeigen, "dass eine Mehrheit der Wähler die Streiks der Krankenschwestern für gerechtfertigt halten. Das ist das erste Mal in der Geschichte des nationalen Gesundheitssystems." Was er für die Ursache der Misere hält, darüber hat Anthony Glees mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.