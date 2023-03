Streiktag in Deutschland: Ein Erfolg?

Der Verkehr in Deutschland stand am Montag so gut wie still. Bundesweit fuhren nur sehr wenige Züge, U-Bahnen, Straßenbahnen oder Busse. Flugzeuge blieben am Boden. Vom 24-stündigen Warnstreik im Transportwesen waren Millionen Menschen betroffen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hatten dazu aufgerufen. Aus deren Sicht dürfte der "Großstreiktag" ein Erfolg gewesen sein, meint Wolfgang Schröder. Er ist Fachbereichsleiter für Gesellschaftswissenschaften an der Universität Kassel. "Die Gewerkschaften haben Macht demonstriert und bewiesen, dass sie einen geordneten Streik gut hinbekommen", so die Bilanz des Wissenschaftlers. Die Konkurrenz zur kleineren Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sei für die größere EVG "ein zusätzlicher Impuls" gewesen, um einen Warnstreik wie diesen zu organisieren, sagt Schröder im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.