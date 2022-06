Streiks, Personalmangel, Frust: Flugbegleiterin erklärt, wie so was zur Urlaubszeit passieren konnte

Nordrhein-Westfalen hat schon Sommerferien – nächste Woche starten fünf weitere Bundesländer und nach den Corona-Jahren ist endlich wieder Reiseverkehr möglich. Was Lust auf Urlaub macht, endet aber aktuell oft im Frust am Flughafen, denn wegen Streiks in Spanien und Personalengpässen in Deutschland gibt es extrem lange Wartezeiten. Wie konnte das passieren, wo doch ein ganzer Wirtschaftszweig nach der Pandemie so dringend auf Erholung hofft? Das fragt SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex im Gespräch mit Anja Junck von der Gewerkschaft für Flugbegleiter "UFO".