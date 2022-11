Streiks an BW-Unikliniken: Arbeitskampf auf dem Rücken der Patienten?

An den Unikliniken in Baden-Württemberg hat gestern ein viertägiger Warnstreik begonnen. Die Gewerkschaft ver.di fordert mehr Lohn für Pflege und Verwaltungskräfte. Für den Weiterbetrieb der Unikliniken in Tübingen, Heidelberg, Ulm und Freiburg wurden für die Dauer des Streiks sogenannte Notdienst-Vereinbarungen getroffen, die eine einfache Krankenversorgung garantieren sollen. Was darüber hinaus aber gerade auf der Strecke bleibt, erklärt der Pflegedirektor an der Uniklinik Tübingen, Klaus Tischler, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.