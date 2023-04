Streikforscher erklärt, welche wichtige Funktion Streiks in der Demokratie haben

Aktuell hat sich die Streik-Lage etwas beruhigt: Bei der Post hat man sich geeinigt, im Öffentlichen Dienst herrscht Friedenspflicht und lediglich in ein paar Branchen könnte derzeit gestreikt werden, etwa im Kfz-Handwerk Baden-Württemberg. In dieser Phase des Durchatmens hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Alexander Gallas gesprochen. Er ist Streikforscher an der Uni Kassel und erklärt im Gespräch, wie wichtig das Streikrecht für die Demokratie ist.

Streiken ist ein Grundrecht in Deutschland. Sich zu Gewerkschaften zusammenzuschließen und in den Streik zu treten, das steht unter dem Schutz des Grundgesetzes. Alexander Gallas findet das richtig.

"Ich halte das Streikrecht für ein sehr wichtiges Grundrecht. Insofern habe ich auch die Tatsache begrüßt, dass es genutzt wurde."

Dass die Rechte der Arbeitnehmerseite so geschützt sind, hat auch mit der Funktion von Tarifauseinandersetzungen zu tun. Diese stehen nämlich, anders als es häufig scheint, laut Gallas in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext und seien demnach nicht nur die Vertretung von Partikularinteressen.

Missstände anprangern

Geld sei nur ein Faktor in Tarifverhandlungen, sagt der Streikforscher. Das zeige sich auch anhand der aktuell besonders hohen Streikbereitschaft: "Ich glaube, was schiefläuft oder was das Problem ist, ist die Tatsache, dass wir drei Jahre lang Reallohnverluste hatten, also die Leute sehr wenig Geld in der Tasche haben, auch aufgrund der Inflation. Dazu kommt auch durch die Corona-Pandemie ein Arbeitskräftemangel, eine große Erschöpfung und somit Schwierigkeiten, die eigene Arbeit gut zu machen, weil nicht genug Leute vor Ort sind." Die Problemlage sei sehr vielen Leuten klar und so hätten viele Leute auch das Gefühl, unter Druck zu sein. Das führe zu einem großen Verständnis für die aktuellen Streiks.

Balance zwischen Einzelhandel, Industrie und vielen anderen Bereichen

Wirtschaft in komplexen Gesellschaften braucht Aushandlungsprozesse. Zu diesen gehört es auch, dass die Bevölkerung im Schnitt genug verdienen muss, um Waren und Dienstleistungen vor Ort in Anspruch nehmen zu können. Auch hier seien Streiks wichtig: "Wenn ich Einzelhändler bin am Bahnhof und die Bahn streikt, dann setze ich für den Tag nichts um. Allerdings muss man das Ganze auch in einen größeren Zusammenhang setzen. Da sind Reallohnverluste gerade zum Beispiel für den Einzelhandel ein Riesenproblem, weil die Leute weniger Geld zum Kaufen haben und das auch wirtschaftliche Auswirkungen hat. Das heißt, es ist gar nicht gesagt, dass Streiks wirtschaftlich schädlich sind." Der Kassler Streikforscher Gallas betont: "Streiks tragen insofern durchaus auch zu einer wirtschaftlichen Stabilisierung bei."

Demokratisierung der Machtverhältnisse

Eine einzelne Arbeitnehmerin oder ein einzelner Arbeitnehmer verfügt in der Regel nicht über die Position, mit Nachdruck das eigene Gehalt oder die eigenen Arbeitsbedingungen zu verhandeln. Auch hier setzt das Recht auf Streiks an, sagt Gallas: "Sie sind auch, und das halte ich für durchaus wichtig im Hinblick auf die Ausgangsfrage, ein Mittel, mit dessen Hilfe Leute, die wenig Möglichkeit haben, ihre Interessen geltend zu machen, doch machtvoll auftreten können. Das ist auch etwas, was der Gesetzgeber dadurch anerkennt, dass es ein Streikrecht gibt. Also das ist auch wichtig für unsere Demokratie."