Warum die GDL im Tarifstreit mit der Bahn auf Konfrontation setzt

Im Tarifstreit der Bahn hat die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) zum Warnstreik aufgerufen. Ein Verhandlungsergebnis ist nicht in Sicht. Im Öffentlichen Dienst der Länder gehen die Tarifverhandlungen dagegen von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt in die Schlussrunde. Alexander Gallas lehrt an der Universität Kassel. Sein Fachgebiet sind Arbeitskämpfe. In SWR2 Aktuell erklärt er, warum Arbeitskämpfe bei der Bahn deutlicher wahrgenommen werden: "Bei der Bahn wird flächendeckender gestreikt." Das habe mit der besonderen Herangehensweise der Gewerkschaft GDL zu tun. Sie gehe in ihren Streikmaßnahmen deutlich weiter, als die Gewerkschaften im Öffentlichen Dienst. Und das hat Gründe, wie Streikexperte Gallas erläutert: „Im Bahnbereich haben wir zwei Gewerkschaften, GDL und EVG, die miteinander konkurrieren.“ Das gehe zurück auf die Bahnreform vor 30 Jahren, "wo die Vorgängergewerkschaft der EVG sehr eng mit dem Management der Bahn zusammengearbeitet hat und die GDL sich damals entschieden hat, einen anderen Kurs zu fahren, nämlich konfrontativ zu operieren und damit auch durchaus starke Erfolge hat." Dabei habe sich die EVG in ihrer Strategie der GDL angenähert. "Das spricht dafür, dass die Vorgehensweise der GDL die erfolgreichere war", sagte Streikforscher Alexander Gallas im Gespräch mit SWR2-Moderator Ralf Hecht.