Anlässlich der BUGA fährt in Mannheim eine Straßenbahn mit Pflanzen an Bord. Die Aktion hat einen politischen Hintergrund, erklärt Christian Mäntele, der das Projekt #17Ziele leitet. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich berichtet er, welche "Geschichte" er mit der Straßenbahn mit Pflanzen erzählen will - und welche Vorschriften es verbieten, dass der Zug auch durch Tunnel fahren darf.