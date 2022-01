Strafvereitelung statt Aufarbeitung – Der Holocaust und die Verfolgung von NS-Verbrechern in der Bundesrepublik

Warum entscheiden sie sich junge Chinesinnen und Chinesen im Ausland zu studieren oder sogar einen Beruf zu ergreifen? Halten sie an chinesischen Traditionen fest oder spielen alte Bräuche in ihrem Leben kaum noch eine Rolle? Ob Stadt, Land, Nord, West, Nord oder Süd – selbst im Riesenreich China ist das sehr unterschiedlich. Das Neujahrsfest ist aber für alle eine Familienfeier. Am 1. Februar 2022 ist es wieder so weit, dann beginnt das Jahr des Tigers. Susanne Babila und Claudia Bathe haben mit der 29-jährigen Dolmetscherin Anyi Liu gesprochen, die in Baden-Württemberg als Integrationsmanagerin arbeitet. mehr...