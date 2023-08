Strack-Zimmermann: Seehofer ist mitschuld am Schicksal afghanischer Ortskräfte

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), macht Ex-Innenminister Horst Seehofer (CSU) dafür mitverantwortlich, dass ehemalige afghanische Ortskräfte der Bundeswehr bis heute in dem Land in Gefahr sind. Im SWR2 Aktuell-Interview sagte sie: "Im Mai vor zwei Jahren bahnte sich das Drama an und Horst Seehofer hat keinen Grund gesehen, sich mit der Evakuierung dieser Ortskräfte zu beschäftigen. Ich erinnere: Wir waren im Bundestagswahlkampf und offensichtlich wollte er nicht, dass das Thema in Deutschland zu einer Diskussion führt. Die Situation wäre im Mai vor zwei Jahren eine einfache gewesen - jetzt ist sie es nicht mehr."

Zwei Jahre nach dem chaotischen Afghanistan-Abzug der Bundeswehr fordert das "Patenschafts-Netzwerk Afghanische Ortskräfte" eine bessere Vorsorge für lokale Mitarbeiter der Bundeswehr - auch in anderen Ländern wie Mali. Warum die Situationen in Afghanistan und Mali nicht ohne weiteres vergleichbar seien, erklärt Strack-Zimmermann im Gespräch mit Moderator Gerhard Leitner.