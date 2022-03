Neue Russland-Sanktionen? Strack-Zimmermann (FDP): "Da kommt etwas auf uns zu"

Putin hat sich verkalkuliert – davon ist die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann überzeugt. Sie wirft ihm vor, wegen des ausbleibenden militärischen Erfolgs Frauen, Männer und Kinder umzubringen. Sie fordert deshalb eine ehrliche Ansage der Politik, dass als Reaktion darauf womöglich weitere wirtschaftliche Einschnitte in Deutschland nötig sind.

"Zu glauben, dass zwei Flugstunden von Berlin - oder zehn Stunden mit dem Auto – ein grauenvoller Krieg stattfindet und wir leben so weiter, das wäre eine weitere Naivität", sagt die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Was sie meint: Um Russland aufzuhalten, werden womöglich weitere Sanktionen verhängt werden müssen. Wir müssten uns darauf einstellen, dass es Veränderungen gebe: "Das kann uns auch wirtschaftlich hart treffen".

"Krieg macht alle Menschen ärmer"

Strack-Zimmermann wagt keine Prognose, wie die Sanktionen genau aussehen könnten. Diskutiert wird, alle geschäftlichen Beziehungen zu Russland sofort zu kappen – also auch die Gaslieferungen zu beenden. "Ich sehe das übrigens auch so", sagt die 64-jährige. Und ihr sei klar, was das für die Volkswirtschaft bedeute. "Krieg macht übrigens alle Menschen ärmer", so ihr Fazit. Im SWR-Interview fordert die Düsseldorferin die Ehrlichkeit, den Menschen in Deutschland zu sagen: "Da kommt etwas auf uns zu".

Dass Putin nicht den erhofften Erfolg in der Ukraine hat, ist für Strack-Zimmermann nicht unbedingt ein gutes Signal: "Weil er militärisch nicht erfolgreich war, macht er etwas, was unvorstellbar ist - einen Zivilisationsbruch. Nämlich, dass er Frauen, Männer und Kinder umbringt. Auch im Krieg gibt es Regeln, und die tritt er mit Füßen."

Kein militärisches Eingreifen

Putin habe sich in mehreren Punkten getäuscht, meint sie. "Er hat geglaubt, dass viele Ukrainer ihm zuwinken, sozusagen als Erlöser ihn wahrnehmen. Er hat geglaubt, dass die EU zerstritten ist, dass die Nato nicht zusammenhält. Und ich glaube, dass er auch nicht damit gerechnet hat, dass die westliche Welt die Ukraine unterstützt."

Mehr als das ist laut der Verteidigungsexpertin nicht möglich – so wie auch Bundeskanzler Scholz das in dieser Woche im Bundestag klargemacht hat. Gemeint ist damit vor allem der Wunsch der Ukraine, eine Flugverbotszone über dem Land einzurichten. "Wenn sie den Luftraum schließen, müssen Sie auch verhindern, dass einer reinfliegt. Und wenn die Russen kommen oder reinfliegen, dann müssen die Flugzeuge abgedrängt werden. Und wenn sie sich nicht abdrängen lassen, müssen sie abgeschossen werden." Dann wären "die Deutschen, Franzosen, Italiener, wer auch immer" in einen Luftkampf verwickelt – und völkerrechtlich Teil des Krieges, so Strack-Zimmermann im SWR.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Christopher Jähnert im ARD-Hauptstadtstudio. SWR

"Putin ist komplett isoliert"

"Das ist die letzte Schlacht, die Wladimir Putin schlägt, in all seiner Grausamkeit", prognostiziert Strack-Zimmermann im SWR-Interview. Sie geht allerdings nicht von einem raschen Kompromiss aus. "Wann es ist und wie das ist und wie das russische Volk damit umgeht, das wissen wir nicht. Aber Putin ist komplett isoliert in der internationalen Welt und wird mit Sicherheit keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen."

Man wisse, dass Russland die absolute Kapitulation wolle – das werde die Ukraine nicht mit sich machen lassen. Sie zeigt sich außerdem skeptisch, ob Putin in seinem eigenen Land den Rückhalt verlieren könnte: "Es fallen Tausende von russischen Soldaten, junge Männer, die kommen nicht mehr zurück. Da sind Mütter, da sind Familien, die warten auf ihre jungen Söhne. Da ist eine Gesellschaft, der sogenannte Mittelstand, der das Land verlässt. Aber machen wir uns nichts vor, das sind 140 Millionen Einwohner. Und Putin hat natürlich das Narrativ gesät, die Ukraine ist schuld. Und das verfängt natürlich bei vielen Millionen Menschen. "

"Brauchen Soldaten, die für uns den Kopf hinhalten"

Im Interview mit dem SWR-Hauptstadtstudio kritisiert Marie-Agnes Strack-Zimmermann das Bundeswehr-Beschaffungsamt in Koblenz. Es laufe alles zu langwierig, sagt sie: "Ich mache mal ein Beispiel: Wir brauchen ein bestimmtes Gerät. Das wird dann auseinandergenommen und sozusagen en Detail erklärt, wie das auszusehen hat. Dann kommen die Juristen, dann kommt eine europäische Ausschreibung, die kann Jahre dauern. Dann streitet sich die Industrie. Dann klagt die Industrie gegen den, der den Zuschlag bekommen hat."

Als gutes Beispiel verweist sie auf Frankreich und andere Nachbarländer. Dort könnten sicherheitsrelevante Güter direkt beschafft werden – also ohne Ausschreibung. Das müsse auch das Beschaffungsamt in Koblenz künftig tun. "Wir sprechen da jetzt wirklich nicht nur über Wäsche und Socken, das ist immer ein bisschen einfach gesagt. Sondern es geht um Nachtsichtgeräte, es geht um digitale Funkgeräte, es geht um Schutzwesten. Denn wir brauchen Soldaten und Soldatinnen, die für uns den Kopf hinhalten."

Strack-Zimmermanns Forderung deshalb: "Wir brauchen keine Bedenkenträger. Wir brauchen Leute, die in die Hände spucken und sagen, so wir ziehen das jetzt durch."