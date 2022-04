Strack-Zimmermann (FDP): Ausladung Steinmeiers war töricht!

per Mail teilen

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich nach ihrem Ukraine-Besuch in SWR Aktuell erschüttert gezeigt. Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses hatte zusammen mit Michael Roth von der SPD und dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter die westukrainische Stadt Lwiw besucht und sich dort mit ukrainischen Abgeordneten getroffen: "Wir sind danach in eine Klinik gefahren, wo 50 zum Teil schwerstverletzte Soldaten versorgt werden. Und da konnten wir uns mit einem Patienten austauschen, der andere gerettet hat und dabei selbst schwer verletzt wurde. Dass er überlebt hat, ist eigentlich unvorstellbar." Die Gespräche bezeichnet Strack-Zimmermann als sehr offen. Es sei vor allem um den Wunsch nach schweren Waffen gegangen. Die gestern ebenfalls erfolgte Ausladung von Bundespräsident Steinmeier durch die Ukraine bezeichnete die FDP-Politikerin als so wörtlich "töricht".. Welche Folgen dieser Schritt haben könnte, darüber hat Strack-Zimmermann mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.