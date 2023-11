Stolpersteine und Antisemitismus in Zeiten des Gazakrieges: "Polarisierung war zu erwarten"

Gunter Demnig ist der Erfinder der sogenannten Stolpersteine. Seit den 1990er-Jahren verlegt der Künstler die kleinen mit Messingplatten beschlagenen Steine auf Gehwegen, vor Geschäften und Privathäusern, um an die ermordeten Opfer der Nazis zu erinnern. Rund 105.000 dieser Steine haben Demnig und viele Helfer inzwischen in Europa verlegt, die meisten davon in Deutschland.

Seit dem Ausbruch des Gaza-Kriegs wird der Antisemitismus in Deutschland aggressiver und offensichtlicher. Antisemitische Vorfälle haben zugenommen - in Baden-Württemberg sind deshalb in den vergangenen drei Wochen schon rund 50 Verfahren eingeleitet worden.

SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler hat Gunter Demnig gefragt, wie er die aktuelle Entwicklung wahrnimmt.