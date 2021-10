Störung von SWR-Livebericht: Politikberater fordert Handeln der CDU

Nachdem der CDU-Politiker Hornung in Mannheim einen Live-Bericht von SWR-Fernsehreporterin Natalie Akbari massiv gestört und damit einen Abbruch erzwungen hat, wächst die Kritik an seinem Handeln. Auch aus der eigenen Partei wird Hornung der Austritt nahegelegt. Entschuldigt hat er sich nur für die Art des Vorgehens, nicht aber für die Störung des Berichtes selbst. Der Politikberater und ehemalige Fernsehreporter Klaus Peter Schmidt-Deguelle sagte in SWR Aktuell, er hätte vermutlich härter reagiert als Akbari. Das was, Hornung getan habe, gehe gar nicht. Es gebe immer wieder Übergriffe gegen Journalisten. Wie er den Vorfall weiter einschätzt, erklärt er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern.