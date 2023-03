Stiko-Chef Mertens: „Corona-Impf-Empfehlung der WHO entspricht dem, was wir seit längerem sagen“

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat gerade ihre Empfehlungen zur Corona-Schutzimpfung aktualisiert. Die Experten gehen davon aus, dass Erwachsene mit maximal 'mittlerem Risiko', schwer an Corona zu erkranken, keine weitere Auffrischungsimpfung brauchen. Empfohlen wird die Auffrischung nur für Menschen mit 'hohem Risiko'. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hält diese Entscheidung für richtig: "Wir müssen uns künftig darauf konzentrieren, die Menschen zu schützen, die ein deutliches Risiko für schwere Erkrankungen nach Infektionen haben und uns gut überlegen, wen wir sonst noch impfen wollen." Weitere Corona-Impfungen für alle seien nur dann nötig, wenn "ein im Wesentlichen neues Virus in die menschliche Population eindringt. Das ist im Augenblick nicht absehbar", so Mertens. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erklärt Mertens, welche Menschen weiterhin ein hohes Risiko für einen schweren Corona-Verlauf haben und sich deshalb bei ihrem Hausarzt eine Auffrischimpfung holen sollten.