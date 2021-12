Stiftung Warentest: Kinder-FFP2-Masken nicht empfehlenswert

per Mail teilen

Maskenpflicht ist eine der Maßnahmen, mit denen die Pandemie eingebremst werden soll. Dass FFP2-Masken wirksam vor einer Ansteckung schützen können, ist inzwischen klar. Es gibt jetzt auch immer mehr FFP2-Masken speziell für Kinder – etwas kleiner und mit kindgerechtem Design. Die Stiftung Warentest hat 15 solcher Masken für Kinder getestet – alle sind durchgefallen und deshalb "nicht empfehlenswert". FFP2-Masken kommen ursprünglich aus dem Arbeitsschutz, wurden also vor allem für Erwachsene entwickelt. Aus Sicht von Stiftung Warentest-Projektleiter, Dirk Lorenz, ist es wichtig, dass für Kinder "vor allem der Atemwiderstand deutlich geringer ist, als es für Erwachsene vorgeschrieben ist, weil die kindliche Lunge noch nicht so groß und kräftig ist." An diesem Atemwiderstand seien alle getesteten Kinder-Masken gescheitert. Welche Masken die Stiftung Warentest stattdessen für Kinder empfiehlt, erklärt Lorenz im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.

Weitere Informationen von Stiftung Warentest zu FFP2-Masken speziell für Kinder finden sie hier.