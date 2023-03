Steven Spielbergs Selbstreflexion: "Die Fabelmans"

per Mail teilen

Steven Spielberg ist einer der erfolgreichsten Regisseure aller Zeiten. Seit "Der weiße Hai" ist er weltberühmt und hat dutzende Filme gemacht. Heute kommt aber ein Film in die Kinos, der ganz anders ist, als der erwartbare Spielberg-Film. In "Die Fabelmans" verarbeitet Spielberg seine eigene Kindheit und gibt einen Einblick in die Anfänge seiner Karriere und seiner Leidenschaft für die Filmkunst. Film-Kritikerin Anna Wollner erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen, wie gut das funktioniert und warum sich der Film lohnt.