Steuerzahler-Präsident: "Fassungslos über Bund-Länder-Streit"

Ein milliardenschweres Entlastungspaket - damit sollen in der aktuellen Krise zumindest die schlimmsten Folgen abgemildert werden. Und Bund und Länder streiten weiter darüber, wer wieviel zahlen soll. Am Ende kommt das Geld aber von den Steuerzahlern - also zahlen letztlich diejenigen, die jetzt mithilfe dieses Geldes Entlastungen spüren sollen.

Wie der Bund der Steuerzahler auf diese Debatte und auf das Treffen vom Dienstag schaut, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit dessen Präsidenten Reiner Holznagel gesprochen.