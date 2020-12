per Mail teilen

Morgen in vier Wochen ist Silvester, dann ist definitiv Schluss mit Ausgaben, die ich nächstes Jahr in der Steuererklärung angeben kann. Es ist also eine gewisse Eile geboten, denn, verrät der YouTuber Saidi vom Geldratgeber "Finanztip": Nur dann, wenn die Rechnung auch 2020 noch beglichen wird, kann sie bei der Steuererklärung nächstes Jahr geltend gemacht werden. Welche Grenzen es für Handwerker, Gärtner, Optiker und Zahnersatz zum Beispiel gibt, bis zu der oder ab der es Geld zurück gibt vom Staat, das hat Saidi im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch geklärt.