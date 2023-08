Steuererklärung: "Besondere Belastung" durch Krankheit geltend machen?

Anfang August beginnt bei vielen Menschen in Deutschland der Countdown für die Steuererklärung. Spätestens am 2. Oktober 2023 muss die Erklärung für 2022 eingereicht sein. Die Steuerlast senken kann man mit Werbungskosten, aber auch mit der Angabe für außergewöhnliche Belastungen. Das können zum Beispiel Krankheitskosten sein. Also, wenn Sie zum Beispiel Corona hatten, in Kur mussten und dadurch große Kosten entstanden sind. Was genau kann ich bei der Steuererklärung angeben – und was nicht? Das erklärt Jörg Leine, Steuer-Experte beim Geldratgeber "Finanztip", im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.