Sternekoch und Restaurantbetreiber Vincent Klink hat die Bundesregierung scharf angegriffen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich sagte Klink in Bezug auf die Restaurantschließungen als Schutzmaßnahme gegen Corona-Infektionen: "Im Grunde, was uns die Regierung da anbietet, man könnte es fast Staatsversagen nennen." Nirgends sei die "Menschheit sicherer aufgehoben, als in einem Speiselokal." Die Restaurantbetreiber, so Klink, achteten "peinlich" darauf, dass hier nichts aus dem Ruder laufe. Das Problem seien vielmehr die privaten Feiern im Familien- und Freundeskreis. In ein Speiserestaurant gehe man nicht, um Partys zu feiern, auch falle sich hier "niemand mehr um den Hals", so der Sternekoch, der in Stuttgart das Restaurant "Wielandshöhe" betriebt und regelmäßig in der Fernsehsendung "ARD Buffet" auftritt.