"Wir sterben an Hunger, nicht an Corona" – eine Aussage Vieler in den ärmsten Ländern der Welt. Covid-19 hat die Not der Ärmsten verschärft. Viele stehen wegen Kriegen, Wetterextremen und wirtschaftlichen Engpässen schon vor dem Nichts – jetzt kommen die katastrophalen Folgen der Pandemie dazu. mehr...