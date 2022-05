Sterbehilfe-Debatte im Bundestag: Palliativ-Mediziner beklagt Rechtsvakuum für Ärzte und warnt vor Vereinen mit hohen Gebühren

Zur freien Entfaltung zählt es auch, unter bestimmten Bedingungen selbstbestimmt dem eigenen Leben ein Ende zu setzen. So hat es das Bundesverfassungsgericht in einem Grundsatzurteil festgestellt. Gleichzeitig hat es damit dem Parlament einen Auftrag erteilt: Regelt das! Nun debattiert der Bundestag eine mögliche neue Sterbehilfe-Regelung. Wie immer bei Gewissensfragen gibt es auch innerhalb der Parteien unterschiedliche Meinungen zum Thema. Gian Domenico Borasio kommt aus der Praxis. Er ist Palliativmediziner, Professor an der Uni Lausanne und Buchautor. Unter anderem hat er das Buch geschrieben „Über das Sterben: Was wir wissen. Was wir tun können. Wie wir uns darauf einstellen“. Er beklagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich, dass es noch immer Rechtsunsicherheit für Ärztinnen und Ärzte gebe, während manche Vereine mit dem Problem Kasse machten.