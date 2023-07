Stell' Dir vor, es ist Bogenschießen-Meisterschaft - und alle wollen das sehen

per Mail teilen

Bogenschießen ist eine Sportart, von der man eher selten sieht und hört. Das könnte sich nun aber ändern, denn die „Finals 2023 Rhein-Ruhr“ beginnen - gemeinsame Meisterschaften von gut einem Dutzend Sportarten, bei denen jede für sich nur wenig Aufmerksamkeit bekommt. So entstehen gewissermaßen innerdeutsche Olympische Spiele. Es werden 129 Deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Bogensport-Bundestrainer Oliver Haidn sagt, in seiner Disziplin spielten vor allem Wind und Konzentrationsfähigkeit eine große Rolle. Wie die angesichts der Geräuschkulisse eines jubelnden Publikums nicht abhandenkommt, verrät er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.